محافظ الدقهلية لمستثمري جمصة: قرارات تعكس مطالب المواطنين قريبا

عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد من مستثمري جمصه امتد على مدار 3 ساعات، استمع خلاله إلى أفكار ومطالب المستثمرين والمشكلات التي تواجه الاستثمار في المدينة.

وقال شاروبيم، إن العديد من القرارات ستصدار تباعا، تعكس مطالب جماهير المحافظة وتقضي على مظاهر سلبية عديدة كانت محل شكوى المواطنين.

وأضاف أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو تبادل الرؤى والأفكار، كذلك الوقوف على المشكلات التي تواجه المستثمرين في محافظة الدقهلية والعمل على حلها بما يسهم في رفع دفع عجلة الاستثمار بالمحافظة، والتي تزخر بالعديد من المقومات التي من شأنها وضعها بمكانة متقدمة بين المحافظات المصرية.

وكلف شاروبيم، رئيس مدينة جمصة، بسرعة حصر الأماكن الشاغرة والمغلقة المملوكة للمحافظة لاتخاذ قرارات نحو الاستفادة منها.

ووعد، بعقد لقاءات دورية مع المستثمرين في المحافظة، مؤكدا أنه تولى زمام منصبه لخدمة أبناء الدقهلية، ولا استثناءات لأحد، وأن التعاون مع الجميع هدف للارتقاء بالمواطنين أبناء المحافظة.

يذكر أن محافظ الدقهلية التقى المستثمرين خلال زيارته إلى جمصة الأسبوع الماضي، إلا أن تدخل أحد النواب تسبب في عدم تمكنهم من طرح مشاكلهم على المحافظ ووعدهم بعقد اجتماع مغلق معهم، والذي كان اليوم.