بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة استيلاء سيدة على مليون و500 ألف جنيه من المواطنين بالإسكندرية، بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من 7 مواطنين بمنطقة محرم بك بالإسكندرية بحصول "ميادة. م" (32 سنة) على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (1.500.000)، بقصد توظيفها لهم في مجال إدارة المعاهد التعليمية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها تهربت من سداد الأرباح ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضبطت المتهمة بدائرة قسم شرطة العطارين، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.