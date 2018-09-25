تواصل الدول ترشيح أفلامها للمشاركة في النسخة الـ91 من أوسكار ضمن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، حيث اختارت إيطاليا فيلم "Dogman" للمخرج ماتيو جارون، الذي شارك بالدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي، وحصد بطل الفيلم مارشيلو فونتي على جائزة أفضل ممثل.

يعود مشروع الفيلم إلى عام 2006 حيث كان من المقرر أن يقوم ماتيو جارون بإخراج الفيلم في ذلك الوقت، ولكنه قرر تأجيله لعدم رضاه عن فريق عمل الفيلم، وعندما شارك الفيلم في المهرجان حصل على مجموعة من الإشادات النقدية، كما احتل المرتبة الثانية في شباك التذاكر الإيطالي محققا إيرادات وصلت إلى 566.442 ألف يورو.

تدور أحداث الفيلم حول مارشيلو ‬رجل‭ ‬بسيط‭ ‬يملك‭ ‬صالة‭ ‬استقبال‭ ‬للكلاب ويعيش برفقة ابنته الصغيرة التي يحبها بشكل جنوني، وتجمعه علاقة طيبة بجيرانه، ولكنه يتاجر أيضا بالكوكايين لكسب المزيد من المال، وهذا يجعله يصادق سيمونتشينو، ملاكم سابق عنيف يرهب الحي بأعمال عنف وسرقة ويعطي مارشيلو نسبة صغيرة من الأموال التي يسرقها.

وفي يوم من الأيام، اكتشف سيمونشينو أن مارتشيللو يتجول في متجر لبيع الجواهر ويقترح عليه اختراق الحائط وسرقة كل الأموال والمجوهرات، يرفض ذلك لأنه لا يريد أن يدمر صداقته مع الجيران الآخرين، ولكنه في النهاية يجبره منحه إعطائه المفتاح لسرقة المتجر أثناء الليل.

فيسرق كل شيء ويترك أدلة كافية لإدانة مارشيلو، وبعد مرور عام، تم إطلاق سراح مارشيلو، لكن جميع جيرانه يلومونه الآن على السرقة ويتركونه بمفرده، ويجد أمن "سيمون" صرف كل أمواله، بما في ذلك المال لشراء دراجة نارية.

وعقب ذلك أصبح مارشيلو أقل استسلامًا، وعندما يرفض "سيمون" منحه أمواله، فإنه يدمر الدراجة النارية، ليتعرض للضرب والإهانة من قبل سيمون في اليوم التالي أمام جميع الجيران، من هذه اللحظة ، يبدأ مارشيلو بالتخطيط للانتقام منه.

وتتصدر إيطاليا قوائم جائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي، حيث رشحت أعمالها للمسابقة 64 مرة على مدار تاريخ الجائزة وصلت فيهم لقائمة الترشيحات النهائية 31 مرة، كما تعتبر الدولة الأبرز في عدد جوائز الأوسكار التي حصلت عليها لتصل إلى 14 جائزة، كانت آخرهم في عام 2013 عن فيلم "The Great Beauty" للمخرج باولو سورينتينو.