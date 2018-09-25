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السيطرة على مشاجرة بين الجزارين والبائعين بسوق طوخ بسبب معاكسة فتاة

السيطرة على مشاجرة بين الجزارين والبائعين بسوق طوخ بسبب معاكسة فتاة

محافظ كفر الشيخ: ترخيص أرض الجونة بالبرلس قبل البيع بالمراحل الأربعة

محافظ كفر الشيخ: ترخيص أرض الجونة بالبرلس قبل البيع بالمراحل الأربعة

السكة الحديد: إعادة تأهيل الجرار الواحد بمليون و400 ألف دولار

السكة الحديد: إعادة تأهيل الجرار الواحد بمليون و400 ألف دولار

بالصور| محافظ كفر الشيخ يناقش 38 شكوى في لقاء المواطنين الأسبوعي

بالصور| محافظ كفر الشيخ يناقش 38 شكوى في لقاء المواطنين الأسبوعي

صحيفة أمريكية: على ترامب أن يتعلم من كامب ديفيد.. وإسرائيل كانت مرعوبة

صحيفة أمريكية: على ترامب أن يتعلم من كامب ديفيد.. وإسرائيل كانت مرعوبة

بكين تمتنع عن محادثات النزاع التجاري العالمي بسبب "سكين واشنطن"

بكين تمتنع عن محادثات النزاع التجاري العالمي بسبب "سكين واشنطن"

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بالفيديو| تلميذ يترجى معلمته: "أنام ربع ساعة وهعملك اللي عاوزاه"

بالفيديو| تلميذ يترجى معلمته: "أنام ربع ساعة وهعملك اللي عاوزاه"

تسديد المصروفات المدرسية عبر مكاتب البريد في 4 خطوات

تسديد المصروفات المدرسية عبر مكاتب البريد في 4 خطوات

تفاصيل وأماكن أراض طرحتها "الإسكان" بـ8 مدن اليوم

تفاصيل وأماكن أراض طرحتها "الإسكان" بـ8 مدن اليوم

المدارس تحت حصار أولياء الأمور: «وآدى قعدة»

المدارس تحت حصار أولياء الأمور: «وآدى قعدة»

«نورة».. السرطان خطف منها «رئة» وناقشت الماجستير على جهاز تنفس

«نورة».. السرطان خطف منها «رئة» وناقشت الماجستير على جهاز تنفس

الزوجة «المقموعة» بوصفها فاعلة ومفعولاً بها: البداية إهانات.. والنهاية خيانة وطلاق

الزوجة «المقموعة» بوصفها فاعلة ومفعولاً بها: البداية إهانات.. والنهاية خيانة وطلاق

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