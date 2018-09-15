أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين بقيمة 200 مليار دولار، على الرغم من مساعى ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكى، لاستئناف المحادثات مع الصين بشأن تسوية الحرب التجارية.

وفي يومي 22 - 23 أغسطس الماضي، عقد مسؤولون أمريكيون وصينيون محادثات اقتصادية، لكن لم يتم التوصل فيها إلى إتفاق. وقال ترامب في وقت سابق الشهر الجاري إن بلاده ليست مستعدة بعدُ لإبرام اتفاق مع الصين، ووقف الحرب التجارية معها.

قال الدكتور مصطفي كامل، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الصين سبق وأن أعلنت أنها سوف ترد على أي رسوم جمركية بالمثل، موضحا أن الصين سوف ترد على هذه الإجراء بفرض نفس المبلغ المالي على الوارادات الأمريكية.

وأوضح كامل لـ"الوطن"، أن الصين من الممكن أن تشكو الولايات المتحدة في المنظمات الدولية بحجة انتهاك حقوق التجارة الدولية، مؤكدا أن الصين لن تتأثر بهذه الرسوم الجمركية، فالصين لها علاقات اقتصادية مع جميع دول العالم، كما أنها من الممكن أن توقف وارداتها من الأمم المتحدة لأن كل وارداتها تتدخل في الصناعات الإنتاجية فيمكن استيرادها من أي دولة أخرى.

وأردف أستاذ الاقتصاد السياسي، أنه ستكون هناك محاولات من داخل الإدارة الأمريكية للضغط على الرئيس الأمريكي للتراجع عن هذا القرار الذي لا يأتي في مصلحة الولايات المتحدة.

بينما قال السفير رخا أحمد، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن هذه الرسوم الجمركية تأتي في إطار الحرب التجارية بين البلدين، موضحا أن هذا القرار مخالف لمبادئ التجارة الحرة التي نادت بها الولايات المتحدة لعقود كثيرة.

وأوضح رخا لـ"الوطن"، أن رد الصين على هذه العقوبات سيأتي في صورة فرض الصين رسوم جمركية مماثلة على الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الصين ستعمل على تحويل صادراتها إلى دول أخرى.

وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الاقتصاد الصيني لن يتأثر بهذا القرارلامتلاكها اقتصادي قوي، كما تمتلك أسواق في كافة دول العالم تستطيع من خلالها تسويق منتجاتها.