أحال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، نص استقالة الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق والمنشورة على المواقع الإخبارية للنيابة العامة لتزويرها واستعمال شعار وخاتم الجمهورية.

وأكدت وزارة العدل فى بيان لها اليوم، عدم صحة المستندات المنشورة الخاصة باستقالة الدكتور هشام عبد الحميد المدير العام السابق بالطب الشرعى والمنتدب لوظيفة كبير الأطباء الشرعيين – رئيس قطاع، والمتضمنة توقيعات وخاتم شعار الجمهورية وخاتم يحمل رقم صادر 1220/6 بتاريخ 2 سبتمبر 2018، وأن هذا المستندات مزورة.

وأوضحت الوزارة أن الخبر المنشور ثبت من التحقيقات أنه مصطنع على مصلحة الطب الشرعى جملة وتفصيلا، كما أن الدكتور هشام عبد الحميد كان يباشر عمله حتى تقديم استقالته والتى تم التحقيق فيها وسؤاله وأورد فى التحقيقات إذ تمت مواجهته بما ورد فى استقالته بأن هناك مشاكل إدارية تتصل بالتفويضات الممنوحة لإدارة القطاع على النحو الأمثل والتى نفاها .

وأضافت الوزارة أنه بناء على ما تقدم فقد أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قرارا بقبول استقالته اعتبارا من 16 سبتمبر الجارى وعلى الجهات المعنية تسوية حالته طبقا للقانون بناء على طلبه فى يوم 12 سبتمبر الجارى وتكليف الدكتورة سعاد عبد الغفار المدير العام بالطب الشرعى للقيام بأعمال كبير الأطباء الشرعيين رئيسا للقطاع وأنه لذلك قررت الوزارة إخطار النيابة العامة بواقعة اصطناع الخطاب المنسوب للطب الشرعى وخاتم شعار الجمهورية .