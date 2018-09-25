اجتمع الدكتور عبد العظيم طربق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري مع وفد هيئة قناة السويس، وشركة القناة للموانئ والمشروعات للتنسيق لأعمال التكريك والمساعدات الملاحية وتصنيع الشمندرات لتطوير منظونة النقل النهري في مصر وفقا لبرتوكول التعاون المشترك بين وزارة النقل ممثلة للهيئة العامة للنقل النهري وهيئة قناة السويس.

أعلن طربق في بيان اليوم: أن هيئة قناة السويس ستساهم في تنفيذ تطوير وتكريك المجاري الملاحية بنهر النيل وفروعه باستخدام الكراكات والمعدات الحديثة، وتصنيع والقاء المساعدات الملاحية لتحديد المسارات الملاحية النهرية لتامين وسلامة حركة سير الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي.

وأضاف جاء ذلك في إطار مخطط الدولة للاستغلال الامثل لنهر النيل وفروعه لتطوير منظومة النقل النهري لزيادة حجم المنقول وتخفيف العبء علي الطرق، واستغلال خبرات هيئة قناة السويس لربط نهر النيل بحركة التجارة الخارحية.

وحضر من جانب هيئة قناة السويس م.وجدي زكي جرجس، مستشار هيئة قناة السويس، م. عصام علي حسين جودة، مهندس مساحة البحرية والبرامج بهيئة قناة السويس.

ومن جانب شركة القناة للموانئ والمشروعات، المهندس صلاح محمد طعمه، مدير عام المعدات البحرية، والمهندس ناصر إسماعيل عبد العال مدير المشروع.

ومن جانب الهيئة العامة للنقل النهري جمال عبد الغفار، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، باسمة شطيته إبراهيم، مدير عام الشئون المالية، حسن نصر، مدير عام بالادارة العامة للمشروعات بالهندسة المدنية، عماد حمدي مسعد، مدير عام الشئون المالية.