طالب نواب من ثلاثة أحزاب معارضة في "المجلس الشعبي الوطني" بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية "حول تفشي وباء الكوليرا" الذي ادى الى وفاة شخصين، بحسب بيان لحزب جبهة القوى الاشتراكية الثلاثاء.

وأفاد البيان أن "المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بادرت امس الاثنين الى تقديم لرئيس المجلس الشعبي الوطني لائحة لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول ظهور وتفشي وباء الكوليرا في بعض الولايات".

ومنذ عودة ظهور الوباء في 7 أغسطس بعد 22 عاما من اختفائه، تم تسجيل 98 اصابة مؤكدة توفي منها مريضان.

وتابع ان "ظهور هذا المرض المصنف من القرون الوسطى يعطي صورة مهينة للمنطومة الصحية في بلادنا"، كما انتقد "الطريقة العشوائية التي عالجت بها مختلف الوزارات المعنية هذا التهديد الصحي للمواطنين".

واضاف بيان المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية التي تضم 14 نائبا من اصل 462 ان الاقتراح يلقى دعم بعض نواب حزب العمال (11 نائبا) وحركة مجتمع السلم (34 نائبا).

وينص النظام الداخلي للبرلمان على ان اي طلب لتشكيل لجنة تحقيق يتطلب توقيع 20 نائبا على الاقل ثم يعرض للتصويت في المجلس الذي تسيطر عليه غالبية مطلقة من الحزبين الحاكمين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الوطني الديمقراطي.

وتعرضت الحكومة ووزارة الصحة خصوصا لانتقادات حادة بسبب الفوضى التي رافقت التعاطي الرسمي مع ظهور وباء الكوليرا، والتاخر في الاعلان عنه.

وبحسب متحدث باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوغرطا عبو، فان الهدف من لجنة التحقيق هو "تحديد المسؤوليات ومعرفة الاسباب الحقيقية لظهور الوباء" ولكن ايضا "الاجراءات التي اتخذتها السلطات لوضع حد للمرض، وهل تحركت في الوقت المناسب أو تأخرت".