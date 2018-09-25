ياسمين سعيد تعلن عودة "الجمعة في مصر" لموعده الأصلي في السادسة مساء

أعلنت الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد، عودة برنامجها "الجمعة في مصر" الذي تقدمه على شاشة "MBC مصر" إلى موعده الأساسي من السادسة حتى الثامنة مساءً كل جمعة، وذلك بعد أن أذيعت حلقة من البرنامج بشكل استثنائي من الخامسة حتى السابعة مساءً.

وكتبت ياسمين على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أن البرنامج سيعود إلى موعده في السادسة مساءً، على أن تذاع الإعادة يوم السبت من الثامنة إلى العاشرة صباحا، أما الإعادة الثانية فتذاع من الرابعة فجرًا إلى السادسة صباح الأحد.

يذكر أن برنامج "الجمعة في مصر" يعرض كل جمعة على قناة "MBC مصر" من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً، ويقدم كل ما يهم المواطنين من أخبار بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة بين السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة أو الفن.