انتهى الحفل الخاص ببرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، والذي تنظمه مجموعة قنوات "Mbc مصر" في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين.

واستضاف "أديب" في آخر فقرات الحفل، مازن حايك، المتحدث الإعلامي باسم مجموعة قنوات "Mbc " ومحمد عبد المتعال، رئيس قنوات "Mbc مصر".

ووصف "حايك" حكاية "Mbc" بالأمل والفرح والتفاؤل، والدليل على ذلك عودة عمرو أديب إلى المؤسسة، عبر قناة "Mbc مصر"، متمنيًا أن يكون تاريخ المؤسسة على مدار السبعة والعشرين الماضية، جزءًا صغيرًا من خطة التطوير المستقبلية.

وكان عمرو أديب، قد تعاقد مع قناة mbc، عام 2010، ضمن لجنة تحكيم "أربز جوت تالنت"، وأنهى تعاقده في عام 2011.

ومن جانبه، أعرب محمد عبدالمتعال، عن سعادته البالغة، بانضمام عمرو أديب، إلى المجموعة، واصفًا إياه بـ"أحسن حكاء يمكن أن يُقدم برنامجا"، متمنيًا له النجاح وكذلك لـ"Mbc مصر".

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب، سيُقدم برنامج "الحكاية" عبر شاشة "Mbc مصر"، اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر الجاري، ويشاركه في التقديم رجاء الجداوي، والدكتور سعد الدين الهلالي وجيجي زايد.