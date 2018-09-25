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موسى عن مأدبة حضرها السيسي بالأمم المتحدة: "ما عزموش الواد تميم"

موسى عن مأدبة حضرها السيسي بالأمم المتحدة: "ما عزموش الواد تميم"

"الرئاسة": لقاء السيسي وترامب كان مثمرا وإيجابيا للغاية

"الرئاسة": لقاء السيسي وترامب كان مثمرا وإيجابيا للغاية

ترامب يدافع أمام الأمم المتحدة عن طروحاته مهاجما إيران بحدة

ترامب يدافع أمام الأمم المتحدة عن طروحاته مهاجما إيران بحدة

«مدبولى» لرؤساء الهيئات البرلمانية: لدينا أخطاء فردية.. ولن يتم التغاضى عنها وسنعاقب المخطئ

«مدبولى» لرؤساء الهيئات البرلمانية: لدينا أخطاء فردية.. ولن يتم التغاضى عنها وسنعاقب المخطئ

وفاة المفكر الكبير جلال أمين عن عمر 83 سنة

وفاة المفكر الكبير جلال أمين عن عمر 83 سنة

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في "الوطن" غدا: الصين وفيتنام وروسيا يتنافسون على توريد الأرز لمصر

في "الوطن" غدا: الصين وفيتنام وروسيا يتنافسون على توريد الأرز لمصر

قانونيون عن تصوير تلميذ يترجى معلمته النوم: "يحق لأسرته طلب تعويض"

قانونيون عن تصوير تلميذ يترجى معلمته النوم: "يحق لأسرته طلب تعويض"

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تفاصيل وأماكن أراض طرحتها "الإسكان" بـ8 مدن اليوم

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