يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الكلمة الأساسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتتضمن تناول موقف مصر من القضايا الدولية الخاصة بالأمم المتحدة خاصة ما يتعلق بالتنمية في العالم وحفظ السلام.

كما تتضمن كلمة الرئيس السيسي شقا سياسيا مع القضايا الإقليمية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية ورؤية مصر في نقاط محددة، وكيفية التعامل مع القضايا الدولية وفق نقاط محددة، لتفعيل العمل الدولي الجماعي المشترك من أجل مستقبل وحياة أفضل لشعوب الأرض سواء من التنمية، الرعاية، التعليم، والصحة.

كما تتضمن الكلمة جانبا خاصا بشأن شرح الأوضاع في مصر والنجاحات التي تحققت على المستوى الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وما مرت به مصر من فترات عصيبة، خلال انتقالها لمرحلة جديدة من البناء والتنمية والانطلاق.