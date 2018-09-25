كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، مستجدات واقعة تصوير إحدى المريضات أثناء استحمامها عارية بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية منذ 7 أشهر، موضحًا أن النيابة كانت قد تلقت بلاغًا من وزارة الصحة بخصوص الواقعة، وتم تشكيل لجنة للوقوف على تفاصيلها.

وقال "سمير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، إن التحقيقات توصلت إلى أن ممرضتين قاموا بتصوير الفيديو أثناء الاستحمام؛ بسبب وجود خلاف شخصي بين العاملات في القسم؛ لمحاولة ابتزاز بعضهم البعض بعدم نشره.

وأكد أنه سيتم عمل نوعًا من المتابعة داخل المستشفيات بشكل دوري ومفاجئ، وسيتم تركيب كاميرات لتجنب مثل هذه الوقائع.