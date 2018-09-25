قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم اتخاذ قرارات حاسمة من وزارة التربية والتعليم بعدم استخدام الهاتف المحمول داخل الفصول.

وتابع "خيري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء،: "نعالج سلوكيات اعتدنا عليها في التعليم مثل الضرب في المدارس"، لافتًا إلى أنه توجد تعليمات مشددة بعدم الضرب داخل المدارس وإجراءات حاسمة ضد من يمارسه.

وأردف قائلًا: "بدأنا المنظومة الجديدة للتعليم ولكن لسه منتهيناش، ولسه عندنا شغل كتير".