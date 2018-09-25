علق أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على مقطع فيديو لطفل يبكي داخل الطفل بسبب رغبته في النوم، حيث قال لمدرسته: "والنبي أنام ربع ساعة بس وأعمل اللي أنتوا عايزينه يا حاجة".

وقال "خيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " آخر النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة " النهار"، إن الوزارة لديها لجنة لمتابعة ورصد كل الفيديوهات وكل ما يحدث داخل المدارس، حيث إن الفيديو رصد أكثر من شق؛ هو استخدام الهاتف المحمول، وطريقة معاملة المعلمة، وطريقة إلقاء الطفل، والضرب داخل المدرسة.

وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وقانونية تجاه هذه الواقعة، وأنهم يبحثوا عن مصور الفيديو، موضحًا أنه تم إرسال الفيديو لوزير التعليم شخصيًا، ويتم عمل مسح شامل على كل المدارس للتوصل للمدرسة التي حدث بها الواقعة.