«مدبولى» لرؤساء الهيئات البرلمانية: لدينا أخطاء فردية.. ولن يتم التغاضى عنها وسنعاقب المخطئ

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، «عُمق الارتباط والتعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب»، قائلاً لرؤساء الهيئات البرلمانية فى المجلس: «نتعامل مع الجميع بغض النظر عن الانتماء السياسى، فأنتم تمثلون طوائف الشعب المختلفة، وأنتم صوت المواطن المصرى فى الشارع، والحكومة تعمل على تلبية مطالبكم فى ضوء الإمكانات المتاحة».

وأشار «مدبولى» خلال لقائه مع رؤساء الهيئات البرلمانية، اليوم، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والسيد محمود الشريف، وكيل المجلس، إلى حرصه على التواصل الدائم مع النواب، والاجتماع معهم بصورة دورية، لتكون هناك فرصة للاستماع إلى تعليقاتهم على أداء الحكومة، بهدف تحسين الأداء، لتحقيق طموحات وآمال المواطن المصرى للمستقبل، معرباً عن استعداده لتلقى أى أفكار أو رؤى يراها النواب لمصلحة الوطن، بما يحقق الفائدة للمواطن المصرى، وكذلك اقتراح أى مشروعات قوانين أو خطوات تنفيذية تحقق الصالح العام.

ولفت رئيس الوزراء إلى «تأكيده الدائم على ضرورة تواصل الوزراء والمحافظين مع نواب البرلمان، وتخصيص مواعيد محددة للقائهم»، منوهاً بأن «الحكومة تعمل على تنفيذ برنامجها، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة، اللذين تم وضعهما على أجندة الأولويات، وتم تحقيق طفرة كبيرة فيما يخص القضاء على قوائم الانتظار، وكذلك علاج مرضى فيروس سى، ولدينا تحديات، وأخطاء فردية نعترف بها، ولكن لن يتم التغاضى عن أى خطأ، وسنتعامل مع أى شىء، وأى خطأ سنكتشفه، وسيأخذ المخطئ عقابه، وسيتم مواجهة أى تقصير بحسم».

وأضاف «مدبولى» أنه «لأول مرة يكون لدى الحكومة منظومة إلكترونية لمتابعة برنامجها، فهناك فريق من الخبراء يتابع التنفيذ، ومسئولون بكل وزارة للمتابعة، لتقييم نسب الإنجاز، مشدداً على التعامل مع أى تأخير، حيث يحدث أحياناً تأخير فى بعض المشروعات بسبب عدم وجود تنسيق مثلاً، ولا نخجل أن نقول ذلك، وسنتعامل معه، وهناك توجيه للمحافظين بأن يتولوا هم ذلك، ويقوموا بالتنسيق اللازم».

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تلبية مطالبكم.. وقريباً الإعلان عن حوافز لقطاع الصناعة.. والنواب يطالبون بمواجهة غلاء الأسعار

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه «بدأ مجموعة من الزيارات الميدانية بصعيد مصر، بدأت بأسيوط، وهى تتواصل اليوم فى سوهاج ثم قنا، وهذه رسالة بأن تكون البداية من الصعيد، ليرى الجميع حجم ما يتم من مشروعات واستثمارات فى صعيد مصر»، مؤكداً أن «الزيارات ستتوالى إلى كل المحافظات، حيثُ تفيد فى حل عدد من المشكلات، وكذلك الاجتماع مع أعضاء مجلس النواب، والتواصل المباشر مع التنفيذيين».

من جهته، أشاد «الشريف» بتعامل «مدبولى» مع مجلس النواب، سواء فى مجلس الوزراء أو وزارة الإسكان، كما ثمّن «الشريف» أداء «مروان»، مشيراً إلى التعاون والتنسيق المثالى أثناء الرد على برنامج الحكومة.

واقترح «الشريف» تنظيم لقاء مجمع مع الحكومة والبرلمان بشكل دورى، بحيث ينقل النواب مطالب دوائرهم، وبهدف التفاعل مع جهود الحكومة، مؤكداً ضرورة التركيز الكامل والتنسيق مع الحكومة بشأن الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية المقبلة، بما يحقق مطالب المواطنين.

من جانبهم، أكد رؤساء الهيئات البرلمانية خلال اللقاء أن الهدف الذى يجمع الجميع هو نجاح الحكومة فى تنفيذ برنامج الحكومة، الذى وافق عليه البرلمان، بما يحقق مصلحة المواطنين، مشددين على أنه «يجب أن تكون هناك مؤشرات للأداء، ومتابعة مستمرة لها، والاهتمام بالبرامج الزمنية، مع ضرورة التنسيق التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وطالب رؤساء الهيئات البرلمانية بالاهتمام الشديد بملف مواجهة غلاء الأسعار، والاهتمام بأوضاع الطبقة الوسطى، والتركيز على التوسع فى المشروعات القومية المهمة، لاسيما فى قطاع التجارة والصناعة، لدعم الاقتصاد ومواجهة البطالة، والإصلاح الإدارى، مع التصدى للزيادة السكانية، فضلاً عن استكمال برامج محو الأمية.

كما اقترح رؤساء الهيئات البرلمانية إنشاء «بنك للمغتربين» فى عواصم الدول التى بها عدد كبير من المصريين على الأقل، يساعد المصريين فى تحويلاتهم، وكذلك حجز الأراضى والوحدات السكنية، وخلافه من خلال البنك المقترح.

ونوه رئيس الوزراء بأن «الدولة تعمل وفق خطة قومية لمواجهة الزيادة السكانية، وهذه مسئوليتنا جميعاً، وهناك أفكار وإجراءات يتم دراستها حالياً للتعامل مع هذا الملف»، لافتاً إلى أنه «سيتم الإعلان قريباً عن مجموعة من الحوافز لقطاع الصناعة».

وفى شأن آخر، أعلن «مدبولى» عن أن «هناك نتائج إيجابية للجهود المبذولة فى مجال التصدى لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) فى محافظات القاهرة الكبرى والدلتا، وفق الخطة التنفيذية لوزارة البيئة».

وفى استجابة سريعة لمطالب عدد من أهالى أسيوط، أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تشغيل 4 أوتوبيسات نقل جماعى لخدمة سكان الإسكان الاجتماعى ومنطقة «ابنى بيتك» بالمدينة، تلبية لمطالب السكان بضرورة توفير وسيلة نقل جماعى داخلى، مشيراً إلى أنه سيتم نقل الركاب أيضاً إلى مدينة أسيوط.

وأوضح «مدبولى» أن «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت 50 أوتوبيس نقل جماعى من إجمالى 185 أوتوبيساً تم شراؤها، لتشغيلها لخدمة الإسكان الاجتماعى على وجه الخصوص فى المدن الجديدة، ويتم حالياً تحديد المسارات والمحطات، وكذلك أسعار التذاكر، لبدء التشغيل فى كل المدن، على أن يتم تسلم باقى الأوتوبيسات وتشغيلها تباعاً».