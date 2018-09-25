يعود مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لاستئناف جلساته العامة في دور الانعقاد الرابع، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر المقبل، وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجلس للانعقاد، وفقًا للمادة 115 من الدستور، حسب فقرته الأولى "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل الخميس الأول من أكتوبر".

وعن الإجراءات المتوقعة لليوم الأول فى البرلمان، قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، لـ"الوطن"، إنه من المفترض افتتاح رئيس المجلس، الجلسة وتلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن دعوة البرلمان للانعقاد الجديد، وإعلان افتتاح الدورة الرابعة من الفصل التشريعى الأول، فضلاً عن دعوة النواب لتسجيل رغباتهم بشأن انضمامهم للجان النوعية للبرلمان، وإجراء انتخابات مناصب هيئات مكاتب اللجان والتى تضم "الرئيس والوكيلين وأمين السر"، ثم رفع الجلسة لتعود من جديد فى نفس اليوم، لإعلان أسماء الفائزين بمناصب اللجان وتشكيلاتها.

وأضاف "الشريف"، أن ذات الجلسة من المقرر أن تشهد، تأبين الزملاء الثلاثة الذين وافتهم المنية خلال الإجازة البرلمانية، وهم حسام الرفاعي عن دائرة العريش بشمال سيناء، ورفعت داغر عن دائرة زفتى بالغربية، وأحمد عبدالتواب، عن دائرة طامية بالفيوم، وإعلان خلو الدوائر الثلاث، وإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات، وحسب الفقرة الأخيرة من المادة 392 من اللائحة الداخلية "ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقال "الشريف"، إن دور الانعقاد الرابع سيكون من أهم الأدوار التى ستشمل إعداد وإقرار مجموعة من التشريعات الهامة والتى تصب فى مصلحة المواطن، فضلاً عن التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة.

وفيما يخص مناقشة التقرير الربع السنوي لحكومة مصطفى مدبولي "تحت القبة"، أوضح وكيل المجلس، أنه بمجرد بدء عمل اللجان والمناقشات سيتم التواصل مع الحكومة للوقوف على هذا التقرير ومناقشته بالمجلس.