أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية ميت محمود، وذلك يومي 24 حتى 25 سبتمبر الجاري، بمشاركة 10 عيادات تخصصية من مختلف التخصصات الطبية.

وأكد بيان المديرية، اليوم، أن القافلة شارك بها 95 عاملًا بمختلف التخصصات، وتوافر 113 صنفًا علاج لجميع التخصصات، وتم الكشف الطبي علي 1743 مريضًا على مدار اليومين، وتم إجراء 152 أشعة عادية وموجات فوق صوتية.

كما أجرت القافلة، تحاليل دم وطفيليات لـ250 مريضًا، والكشف المبكر عن أمراض السكر بالدم لـ156 مريضًا، وتم استخراج 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 42 مريضًا لإجراء عمليات بالمستشفيات التابعة للمديرية، وتم تنظيم على هامش القافلة 38 ندوة تثقيفية وصحية.