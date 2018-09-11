قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، غلق مطعمين كبيرين داخل مدينة المنصورة لوجود مخالفات تضر بالصحة العام.

جاء ذلك بناء على عرض الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على المحافظ، المخالفات التي تم رصدها بهذه المطاعم حيث تبين وجود عدة مخالفات تستوجب الغلق فورا حفاظا على الصحة العامة.

وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، أن المخالفات تمثلت في عدم وجود ترخيص، ووجود حشرات زاحفة، ووجود خطر داهم على الصحة ونقص في الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية.

وأضاف البيان أنه جرى أثناء المرور إعدام ١٥ كيلو خضار و٦٠ لتر زيوت لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما جرى إعدام ٣٠ كيلو مخلل لوجود تغير في الخواص الطبيعية.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح صحية وسحب عينات من الأطعمة الموجودة وإرسالها إلى المعامل واتخاذ كل الإجراءات القانونية للغلق الإداري.

وأكد الدكتور سعد مكي، أن الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول المواد الغذائية مستمرة للتصدي لمن يريد العبث بصحة المواطنين.