وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمة مصر أمام أعمال الدورة الـ 73 بالجمعية العامة للأمم المتحدة حديثه لـ"السيدة الرئيس" التي تكررت أثناء عرضه للكلمة.

و"السيدة الرئيس" هي ماريا إسبينوزا، التي انتخبت بأغلبية 128 صوتاً كرئيسا للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام منافستها، سفيرة هندوراس في الأمم المتحدة، ماري إليزابيث، التي حصلت على 62 صوتاً.

وتستعرض "الوطن" أبرز معلومات عن إسبينوزا.

1- وزيرة خارجية الإكوادور السابقة، وتحفل مسيرتها بالعديد من الإنجازات في مجالات الثقافة والتراث والتنمية وتغير المناخ والملكية الفكرية والسياسة الخارجية والدفاع والأمن، فضلا عن نشرها خمسة مجلدات شعرية.

2-أول امرأة من أمريكا اللاتينية لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

3- حصلت على جائزة الشعر الوطني الإكوادوري عام 1990.

4- مواليد 7 سبتمبر 1964.

5- تولت منصب وزير الدفاع الوطني بالإكوادور في الفترة من نوفمبر 2012 حتى سبتمبر 2014.

6- قيادية في حزب "PAIS Alliance" الإكوادوري.

7- تتحدث الفرنسية والإنجليزية والإسبانية بطلاقة، إضافة إلى معرفتها الجيدة باللغة البرتغالية.

8- حاصلة على درجة الدكتوراه في الجغرافيا البيئية من جامعة روتجرز الأمريكية.

9- عضوة في مجلس المستقبل العالمي.

10 - تولت منصب وزير تنسيق التراث في بلادها من أكتوبر 2009 حتى نوفمبر 2012.