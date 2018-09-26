خلال لقاء مفتوح مع المواطنين تجاوز 10 ساعات محافظ المنوفية يؤكد على التواصل المباشر مع المواطنين وحل مشاكلهم طبقاً اللوائح و القوانين

عقد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، لقاءً المواطنين الأسبوعي بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا واستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، بحضور وكلاء "التربية والتعليم، الصحة، التضامن، والقوى العاملة"، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديري إدارات خدمة المواطنين، والتفتيش والمتابعة، والشؤون القانونية بالديوان العام، لاتخاذ خطوات جادة وسريعة لحل مشاكل المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

واستمع المحافظ، إلى العدد من شكاوى وطلبات أبناء المحافظة، والتي تنوعت ما بين استكمال رخصة بناء وطلبات نقل وانتداب، وتوفير فرص عمل وغيرها.

كما استمع المحافظ، إلى طلب مواطنة تلتمس فيه توفير علاج لزوجها، نظرًا لارتفاع تكاليفه، وعدم توافره بالمستشفيات، وأحال المحافظ طلبها إلى وكيل الصحة، لاتخاذ اللازم فورًا، وطلب مواطنة أخرى تلتمس فيه تغيير اسم رخصة الكشك الخاص بها بالبر الشرقي إلى اسم زوجها، وأحال طلبها إلى رئاسة حي شرق شبين الكوم للبحث والدراسة في ظل اللوائح والقوانين.

وأحال المحافظ شكوى مواطن يتضرر من فرض رسوم على منزله، بعد أن فوجئ بحصر منزله ضمن أملاك الدولة من قبل لجنة الحصر بحي شرق، وأحال شكواه إلى إدارة التفتيش والمتابعة للدراسة والعرض لإبداء الرأي القانوني، وطلب مواطنة أخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة تعمل بمديرية الشؤون الصحية تلتمس فيه نقلها أو انتدابها إلى مدرسة بجوار منزلها، نظراً لظروفها الصحية، وتم إحالة طلبها إلى وكيل الصحة لبحثه واتخاذ اللازم، وطلب أخر لمعلمة مقيمة بمدينة بركة السبع تطلب نقلها من مدرسة كفر ربيع التجارية بتلا إلى مدرسة جنزور ببركة السبع لتخفيف عبء وتكلفة المواصلات عليها .

كما أحال المحافظ عدد من طلبات المواطنين بشأن توفير فرص عمل إلى وكيل القوى العاملة، لبحث إمكانية توفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، ووجه لوكيل الصحة، بسرعة اتخاذ اللازم تجاه مريض يشكو من عدم توافر مكان لابنه بالعناية المركزة بالمستشفى.

وأحال المحافظ، طلب مواطنة تلتمس فيه دخول إبنتها إلى حضانة الوحدة المجمعة بزرقان فوق الكثافة إلى إدارة التفتيش والمتابعة، وطالبت مواطنة بتوفير فرصة عمل لها داخل مدينة شبين الكوم.

وأشار وكيل القوى العاملة، إلى توافر فرص عمل بالمنطقة الحرة بشبين الكوم، وأحال طلب زوجين من الصم والبكم لتوفير فرصة عمل للزوج، ومدى إمكانية توفير سكن خاص بهما، إلى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي لبحث حالتهما ومساعدتهما.

كما قدم عدد من أهالي وأولياء أمور المنطقة الخامسة بمدينة السادات بأسمى معاني الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على وقف تنفيذ وإلغاء قرار نقل مدرسة فاطمة الزهراء الرسمية للغات من مقرها بالمنطقة السكنية الخامسة إلى المنطقة السكنية الثالثة عشر بمدينة السادات

كما أحال عدة طلبات للمواطنين إلي وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التضامن الإجتماعي وإدارة التفتيش والمتابعة وإدارة التخطيط العمراني بالديوان العام موجهاً بسرعة دراستها والبت فيها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد محافظ المنوفية، ضرورة نهج سياسة فعالة للاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال التجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلى شكواهم، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها في إطار ما يسمح به القانون.

وشدد على أنه لا يوجد أي استثناءات، وأن الجميع سواسية في الحصول على حقوقهم وأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن.