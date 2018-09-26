قدم اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، العزاء لأسرة التلميذة ندى خالد عواد ضحية حادث انقلاب السيارة السوزوكي على طريق "بورسعيد – الإسماعيلية"، رافقه النائب المهندس أحمد عصام، والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس المركز والمدينة.

وكانت السيارة "سوزوكي" تقل عددًا من تلاميذ المدارس الابتدائية تعرضت للانقلاب بالقرب من كوبرى الفردان على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع التلميذة ندى خالد عواد عمرها 8 سنوات وإصابة 7 من زملائها والسائق بإصابات مختلفة، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، بينما تم نقل جثة التلميذة إلى مستشفى الإسماعيلية العام.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.