محافظ الإسماعيلية: صرف 15 ألف جنيه لأسرة التلميذة ضحية حادث الميكروباص

قرر اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، صرف 10 آلاف جنيه من المحافظة لأسرة التلميذة المتوفاة ندى عواد، ضحية حادث انقلاب الميكروباص، أثناء توجهها إلى المدرسة برفقة 8 من التلاميذ، بجانب 5 آلاف جنيه من التضامن الاجتماعي، وألفي جنيه من المحافظة لكل مصاب إضافة إلى ألف جنيه أخرى من وزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت سيارة ميكروباص "سوزوكى"، تقل عددا من تلاميذ المدارس الابتدائية قد تعرضت للانقلاب بالقرب من كوبرى الفردان على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع التلميذة ندى خالد عواد، 8 سنوات وإصابة 7 من زملائها والسائق بإصابات مختلفة، مابين كدمات وسحجات وجروح، نتيجة انقلاب السيارة وتم نقلهم جميعا الى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، بينما تم نقل جثة التلميذة إلى مستشفى الإسماعيلية العام.

وحُرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأعلن المحافظ خروج 4 حالات من المصابين بعد استقرار حالاتهم وإجراء العلاج، وتفقد ثلاث حالات فقط تحت الملاحظة بعد إجراء بعض الجراحات التجميلية لها.