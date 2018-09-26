رد الإعلامي مدحت شلبي، على سب والدته في مدرجات النادي الأهلي، قائلا إنه لن يشغل باله ببعض الأطفال المنفلتة، مشيرا إلى أن إدارة النادي الأهلي لديها علم بوجود هؤلاء الشباب ووافقوا.

وأضاف "شلبي"، خلال تقديمه برنامج "مساء بيراميدز" المذاع عبر فضائية "بيراميدز" مهاجما أولتراس أهلاوي: "هتكلم أقول إيه مش دول اللي بيعملوا قلبهم على النادي، وبيشتموا في خلق الله، مش هما دول برضه اللي موتوا 72 من زملائهم ولا حد غيرهم، لو كنت ناسي أفكرك".

وتابع أن أثناء مباراة مذبحة بورسعيد الشهيرة، قام "كابوهات" أولتراس أهلاوي بضرب شماريخ على جماهير المصري، وقاموا بسب جماهير بورسعيد، وهو ما كان السبب في قتل 72 شخصًا.