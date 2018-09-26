قررت النيابة العامة حبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامات منسوبة له بسب وقذف وزير التربية والتعليم ونشر معلومات كاذبة.

وباشرت النيابة التحقيق مع المدرس المتهم ويدعى أحمد.س على مدار جلستي تحقيق امتدت عدة ساعات تمت مواجهته فيها بالاتهام المنسوب له وصور ضوئية من حسابه على موقع التواصل "فيسبوك" قبل أن يصدر القرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وسيتم عرض المدرس المتهم على قاضي المعارضات لنظر تجديد حبسه بعد غد الخميس.

يذكر أن التحقيق مع المتهم تم بناء على بلاغ من وزير التربية والتعليم اتهمه فيه بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة.