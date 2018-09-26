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بالصور| بعد "المراتب الفايبر والسوست".. حلقة القطن في طنطا "دون زبائن"

بالصور| بعد "المراتب الفايبر والسوست".. حلقة القطن في طنطا "دون زبائن"

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نص كلمة السيسي بالأمم المتحدة: هناك خلل يعتري أداء المنظومة الدولية

نص كلمة السيسي بالأمم المتحدة: هناك خلل يعتري أداء المنظومة الدولية

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