حل الكابتن أحمد حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز ضيفًا على الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "بيراميدز".

وقال الصقر: "البلاعات اتفتحت من بعد 2011 وأصبحنا في مستنقع وللأسف الأخلاق بقت منعدمة فينا بشكل كبير وكنت بنزل عزا الناس داخلة تشتم وهل ده ينفع؟".

وأثنى الصقر على رئيس النادي الأهلي قائلًا: "أنا لعبت مع الكابتن محمود الخطيب وكابتن محمود الخطيب ده بالنسبة لي أسطورة كروية كان بالنسبة لي حاجة مش ممكن واشتغلت معاه لما كان مدير في النادي الأهلي".

وكشف الصقر عن سبب انسحاب تركي آل الشيخ من الاستثمار الرياضي في مصر والذي أرجعه الصقر إلى بيان النادي الأهلي والذي أثنى على سلوك الجماهير في الوقت الذي سبت فيه الجماهير تركي آل الشيخ.

وتابع الصقر: "لما ييجي مدرج كامل بيشتموا ومش هي دي المشكلة ولكن لما تطلع إدارة النادي الأهلي تشيد بالمثالية في الجماهير في المبارة وهي شتمت أعتقد إن ده شيء صعب شوية وده جزء من أسباب الانسحاب".

واتهم الصقر إدارة النادي الأهلي بأنها أيدت فعل الجمهور المشين وأن لديه معلومات غير مؤكدة أن الأمر تم الترتيب له: "يا إما أنت مؤيد .. وفيه معلومات إن فيه ناس قعدت وحضرت ومش ممكن الموضوع يكون كده".