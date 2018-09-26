قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن موقف مصر من القضايا الإقليمية ثابت ولن يتغير، موضحا أن هناك بعض القضايا والمفاهيم، التي ركز الرئيس على تكرارها في كل خطاب أمام الأمم المتحدة.

وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"،أن السيسي ركز على تكرار مفهوم الدولة الوطنية خلال كل خطاباته، وكذلك التحدث عن القضية الفلسطينية.

وكشف رشوان ان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، يؤكد أن مصر تمر بمرحلة مختلفة في العلاقات المصرية الأمريكية، مرحلة أكثر إيجابية، وذلك كان واضحا في عودة المعونات ومناورات النجم الساطع.