أكدت الدكورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، خطورة ظاهرة التحرش وتأثيرها السلبي على المجتمع، قائلة، "لابد من تضافر كافة الجهود للحد منها ومنعها، وتكثيف الندوات التثقيفية وجهود التوعية داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ودور العبادة، لدراسة أسباب الظاهرة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا".

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة، التى نظمها فرع المجلس القومي للمرأة في البحيرة، مساء الثلاثاء، بعنوان "معا ضد التحرش"، بالتعاون والتنسيق مع الكنيسة الإنجيلية بدمنهور بحضور المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع، والقس أمجد أيوب، راعي الكنيسة وجمع كبير من أعضاء وعضوات فرع المجلس القومي للمرأة.

وأشادت نائب المحافظ، بالدور التطوعي الفعال للكنيسة ونشاطاتها ومشاركتها المجتمعيه جنبا إلي جنب والجهاز التنفيذي في إيجاد الحلول للقضايا المجتمعية لنؤكد للجميع أن الظاهرة تهم كل فئات المجتمع مسلمين ومسيحيين.

وأشارت إلى حرصها على متابعة نشاط المجلس القومى للمرأة والعديد من القضايا التى يهتم المجلس بطرحها، كما أنها تعطي اهتماما كبيرا لتفعيل التواصل مع الطلبة والطالبات خاصة بجامعة دمنهور، وسيتم تفعيل اللقاءات والحوارات الدورية معهم لمناقشه العديد من القضايا خاصة ظاهرة التحرش.

وأوضحت حرص محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، على تفعيل التواصل بالمواطنين من خلال اللقاء الدورى الاسبوعى لهم يوم الثلاثاء، وذلك بالتوازى مع لقاءات المواطنين مع رؤساء الوحدات المحلية كل يوم إثنين لحل المشاكل التى تواجههم، لافتة الى أهميه نشر الوعي وتضافر مؤسسات الدوله وتفعيل تواجد الشرطة النسائية داخل التجمعات بالأندية والميادين والمتنزهات، وتغليظ العقوبات الواردة بشأن الظاهرة وتفعيل البروتوكول الموقع بين المجلس والعديد من الوزارات في هذا الشأن.