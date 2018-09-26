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محافظ جنوب سيناء: الرئيس أمر بحصر الطرق القديمة تمهيدا لرفع كفاءتها

محافظ جنوب سيناء: الرئيس أمر بحصر الطرق القديمة تمهيدا لرفع كفاءتها

بالصور| رفع أسقف لـ70 منزلا بدويا في أبورديس بجنوب سيناء

بالصور| رفع أسقف لـ70 منزلا بدويا في أبورديس بجنوب سيناء

إعلان نتيجة القبول بمدارس تمريض جنوب سيناء خلال 24 ساعة

إعلان نتيجة القبول بمدارس تمريض جنوب سيناء خلال 24 ساعة

ضبط مسؤول بجمعية خيرية استولى على 700 ألف جنيه من أقساط القروض

ضبط مسؤول بجمعية خيرية استولى على 700 ألف جنيه من أقساط القروض

بالفيديو| في ذكرى ميلادها.. أشهر مونولوجات ثريا حلمي

بالفيديو| في ذكرى ميلادها.. أشهر مونولوجات ثريا حلمي

بالفيديو| ويل سميث يقفز فوق منطقة جبلية في عيد ميلاده الخمسين

بالفيديو| ويل سميث يقفز فوق منطقة جبلية في عيد ميلاده الخمسين

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بطل "يوم الدين" يحكي لـ"الوطن" كواليسه: "هيغير شكل السينما"

بطل "يوم الدين" يحكي لـ"الوطن" كواليسه: "هيغير شكل السينما"

بعد كلمة السيسي.. قضايا مُلحة بالقارة الإفريقية "ليست بها مغالاة"

بعد كلمة السيسي.. قضايا مُلحة بالقارة الإفريقية "ليست بها مغالاة"

فيديو "تلميذ عايز أنام" يثير غضب الحقوقيين: "تنمر"

فيديو "تلميذ عايز أنام" يثير غضب الحقوقيين: "تنمر"

جلال أمين.. رحيل مفكر "الاستقلال الوطني"

جلال أمين.. رحيل مفكر "الاستقلال الوطني"

نص كلمة السيسي بالأمم المتحدة: هناك خلل يعتري أداء المنظومة الدولية

نص كلمة السيسي بالأمم المتحدة: هناك خلل يعتري أداء المنظومة الدولية

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