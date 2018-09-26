يستقبل المهندس نزيه العسكري، أمين عام حزب المؤتمر بمحافظة البحيرة، اليوم، بمقر الحزب بدمنهور، عددا من قيادات المجلس الرئاسي للحزب، وأعضاء هيئة المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر بمجلس النواب عن حزب المؤتمر، وذلك لمناقشة دور الائتلاف في المرحلة الراهنة.

وقال أمين الحزب، في تصريحات صحفية، إن الحزب يعمل حاليا علي إعادة تشكيل الأمانات الحزبية بالمدن والمراكز، تمهيدا لتشكيل هيئة المكتب بمحافظة البحيرة، لافتا الى أنه على تواصل مع أعضاء الحزب يوميا بالمقر الرئيسي، للانتهاء من المرحلة الأولى بالتشكيلات الجديدة التي ستنتهي الأسبوع المقبل، وجار الإعداد لتنظيم ندوات تثقيفية بالحزب خلال الفترة المقبلة.