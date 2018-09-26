قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مستقر ولطيف على أغلب الأنحاء، ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي بكل المحافظات عدا الجنوب يشهد حرارة شديدة، لافتا إلى وجود شبورة مائية بالطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": منذ الغد ستكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد مصحوبة بنشاط للرياح، متابعا: هناك نشاط للرياح على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وناشد رئيس الهيئة سائقي السيارت على الطرق الحذر أثناء انخفاض الرؤية، وتطبيق تعليمات المرورر بدقة.