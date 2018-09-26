تمكن فريق ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من ضبط قهوجي حول منزله لورشة تصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة دائرة المركز.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "ق. ع. س"، قهوجي، مقيم دائرة مركز منفلوط، لقيامة بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة بمسكنه وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع و2 فرد رصاص محلي الصنع، و30 طلقة مختلفة الأعيرة بقصد الإتجار.

كما جرى ضبط أدوات تصنيع عبارة عن جزئي بندقية خرطوش، و3 طبنجات صوت معدة للتعديل و3 كتل ترباس، و3 إبر ضرب نار، و3 مواسير، و3 مبردات، و8 من ياي مختلف الأطوال، وهيكل طبنجة.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.