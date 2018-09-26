قال المقدم عمرو عبد النعيم، مشرف غرفة عمليات مرور الجيزة، إنه منذ الصباح الباكر يجرى متابعة حركة المرور على مستوى المحافظة عن طريق الخدمات المنشرة على كافة المحاور أو كاميرات غرفة العمليات.

وأضاف عبد النعيم خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه يوجد كثافات مرورية مرتفعة بمحاور ميدان الرماية، حيث جرى تكثيف الخدمات المرورية وتحسن كبير بالميدان.

وتابع عبد النعيم أنه كان يوجد عطل لأتوبيس بشارع النيل أسفل كوبري أكتوبر وجرى التعامل معه ورفعه من المكان بعدما سبب إعاقة مرورية لفترة قصيرة، موضحًا أن هناك خدمات مكثفة للمرور في المناطق التي بها تجمعات للمدارس.

وأوضح عبد النعيم أن أبرز تأثير اليوم بالنسبة لمناطق المدارس في 15 مايو بالمنزل المؤدي لمنطقة الزمالك.