استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرا قدمته الدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول العثور على حوت نافق بالكيلو 50 بالساحل الشمالي.

وأوضح التقرير أن الحوت من النوع الزعنفي Balaenoptera physalus المعروف أيضاً باسم حوت الزعنفة الظهرية، وهو ثاني أكبر الحيتان حجما بعد الحوت الأزرق، ويبلغ طوله 5.26 متر بدون الزعنفه الذيلية التي فقدها نتيجة الهجوم عليه مما أدى إلى نفوقه وجنحه إلى الشاطئ.

وأشار الدكتور أحمد عبد الحليم - مدير فرع المعهد بالإسكندرية إلى أنه بعد المعاينة والفحص تبين أن الحوت متحلل مما يفسر نفوقه منذ عدة أيام (عشرة أيام على الأقل)، لذلك سوف يتم دفنه بطريقة آمنة بيئيا مع تحديد موقع الدفن للاستفادة من الهيكل العظمي فيما بعد.