أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، أنها تدعم مستشفى زفتى العام بقسم الحضانات للأطفال المبسترين بجهاز تنفس صناعي عالي التردد في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم كل العون لمستشفيات الصحة بالأجهزة الحديثة وغير المتوفرة لضمان رفع القدرة العلاجية للمرضى.

صرح بذلك الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، لافتا إلى أن الجهاز بلغت تكلفته 425 ألف جنيه، وتم شرائه بالشراكة بين المديرية، والجهود الذاتية لمؤسسات المجتمع المدني.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه بدخول هذا الجهاز الخدمة، وتشغيله فعليا حاليا، يعد الثاني من نوعه على مستوى مستشفيات الصحة بالمحافظة، بعد جهاز قسم الحضانات الموجود بمستشفى المنشاوي العام.