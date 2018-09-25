محافظ الغربية يحيل المسؤولين المتقاعسين عن تنفيذ الإزالات للتحقيق

قرر اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية إحالة جميع موظفي الإدارة الهندسية بحي ثان المحلة الكبرى، للتحقيق لتقاعسهم في إصدار قرارات الإزالة وعدم تنفيذها في المهد.

كما قرر المحافظ نقل نائب رئيس حي ثان المحلة الكبرى إلى الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمنود.

وكلف المحافظ بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة المباني المخالفة في ضوء قرارات الإزالة الصادرة لها، وشن حملات إزالة مكبرة بمركز ومدينة زفتى ومركز ومدينة كفر الزيات لإزالة التعديات والمخالفات.

وانطلقت حمالات مكبرة في مركز ومدينة زفتى ظهر الإثنين، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمشاركة لجنة الإزالة والزراعة، أسفرت عن إزالة التعديات على مساحات كبيرة ومتفرقة تقدر بـ3 أفدنة إلى جانب إزالة أسوار على قطع أراضي معدة للتبوير بطول 850 مترًا، بالإضافة إلى مساحات وقطع أراضي أخرى بنطاق المركز والمدينة.

وفى مركز ومدينة كفر الزيات تم تنفيذ قرار إزالة رقم 475 لسنة 2018 الصادر لإزالة الأدوار المخالفة في أحد العقارات بشارع الحلقة بكفر الزيات، وإزالة جزئية بأسقف الأدوار الثالث والرابع وإزالة في سقف الدور الخامس على أن يتم استكمال الإزالة على حساب المقاول مع التحفظ على مواد البناء ومعدات البناء الخاصة به.

وفى السياق ذاته تم إزالة 44 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و54 حالة تعدي على أملاك الدولة والوحدات المحلية و27 حالة تعدي على أملاك الري والصرف و14 حالة تعدي على نهر النيل و15 حالة تعدي على أملاك الأوقاف بإجمالي 154 حالة مخالفة وتعدي تم إزالتها خلال الفترة من 15/9/2018 إلى 21/9/2018.