لم تصدر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أو دير المحرق بأسيوط أي بيانات بشأن ملابسات وفاة الراهب زينون المقاري، داخل دير المحرق صباح اليوم، بعد شهر على نقله من دير أبومقار بقرار من لجنة الأديرة وشؤون الرهبنة في أعقاب مقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس الدير.

وقالت مصادر كنسية، لـ"الوطن"، إن الأنبا بيجول رئيس دير المحرق، يتواصل مع الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والنائب البابوي لإدارة الكاتدرائية في فترة سفر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة رعوية، بدأت 13 سبتمبر الجاري، وتستغرق أسابيع عدة.

وأضافت المصادر أن الكنيسة تنتظر تشريح جثمان الراهب وخروج التقرير النهائي بسبب الوفاة، وتحريات النيابة العامة، مشيرة إلى أنه "حال انتحار الراهب، فإن القوانين الكنسية تمنع الصلاة عليه إلا في حالة فقدان عقله، وهو ما لم يحدث في حالة الراهب زينون المقاري".