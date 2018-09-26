تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، مصانع شركة العبوات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتأتي الجولة في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير لتفقد أوضاع الشركات التابعة- وخاصة المتعثرة منها - على أرض الواقع.

وتجول الوزير، خلال جولته بالشركة، مصانع المطابع الورقية والكرتون والبلاستيك والأنابيب ومعرضًا لمنتجات الشركة، واستمع من الإدارة إلى شرح بشأن مراحل العملية الإنتاجية، كما حرص سيادته على لقاء العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير الأداء مشيدًا بجهودهم ووعيهم وحرصهم على مصالح الشركة وتحسين أوضاعها.

وفي مستهل الزيارة، التقى السيد الوزير مع الإدارة العليا للشركة ورؤساء القطاعات وممثلي العاملين لمناقشة المشكلات والتحديات الرئيسية التي تواجه الشركة، والتباحث حول سبل معالجة تلك المشكلات والتغلب على التحديات للنهوض بالشركة.

وانتقد السيد الوزير غياب المفهوم التسويقي في الشركة على مدار عدة سنوات ماضية، وارتكان الشركة إلى بيع منتجاتها للشركات الشقيقة فقط، حيث شدد سيادته على ضرورة إيجاد نشاط تسويقي فعال لدى إدارة الشركة وفتح أسواق جديدة واستخدام نظم حديثة للتكاليف، مشيرًا إلى سعي الوزارة – في إطار حرصها على تطوير النظم الإدارية بالشركات – إلى توفير نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للعمل به على مستوى كافة الشركات التابعة يشمل حساب التكاليف والمشتريات ومتابعة المشروعات ونظم العمل الداخلية الأخرى.

وأكد سيادته على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للشركة في الحصول على التمويل اللازم للإصلاح الفني وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج، بما يؤدي إلى تحسين الوضع المالي للشركة وزيادة نسب استغلال الطاقة الإنتاجية والمبيعات.