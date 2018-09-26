القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء في مدرسة "25 يناير" بالعريش

كرمت القوات المسلحة، اليوم، أبناء الشهداء في إحدى المدارس التابعة لإدارة العريش التعليمية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2018/2019، وذلك بحضور النقيب محمود محمد، ممثل قوات الدفاعي الشعبي بالعريش، وليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ومحمود الكاشف، رئيس مجلس أمناء العريش، وميرفت عبد الفتاح مدير المدرسة.

وأكدت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن ممثل قوات الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة كرم 13 من أبناء الشهداء، في مدرسة "25 يناير" الرسمية للغات بالعريش، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والهدايا الرمزية.

وأوضحت مرتجى، أن المكرمين هم نجلة اللواء هشام شاهين، وأولاد وأشقاء وأقارب الشهداء المدنيين الذين استشهدوا برصاص الإرهاب.

وكرم، أمس، مندوب القوات المسلحة، الطالب محمد نجل الشهيد هشام شاهين، بمدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية بالعريش.