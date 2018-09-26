لاعب المقاولون عن "سوبلكس" طارق حامد: "الحكم صدمني"

أثار تدخل طارق حامد لاعب الزمالك على محمد مجلي لاعب المقاولون الشاب في مباراة الفريقين بالدوري العام، الأحد الماضي، جدلا واسعا، حيث رفع لاعب المقاولون العرب وأنزله على الأرض في حركة مماثلة لحركة المصارعة الشهيرة "سوبلكس" ولكن حكم المباراة اكتفى بتحذير اللاعب شفهيا.

وقال اللاعب محمد مجلي لاعب المقاولون العرب، لـ"الوطن": "والله بالنسبه لحركة طارق حامد، كل واحد حر في الأسلوب اللي بيلعب بيه في الملعب، بس اللى استغربت له حكم اللقاء، اللي من أول الماتش قولت له أكتر من 5 مرات إن طارق حامد بيضرب من غير كورة وهو ولا هنا، فجت الكورة اللي شلني فيها، واستغربت جدا للحكم لعدم اتخاذه أي قرار ضده".

وأضاف لاعب المقاولون العرب: "طبعا أنا مرضيتش اتدخل مع طارق بعد الحركة دي علشان ما آخدش إنذار أو أي حاجة، واستنيت الحكم إنه يرفع الكارت ضده، بس للأسف مكنتش متوقع اللي عمله وصدمني".

كان الزمالك فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري، وأحرز هدفي الزمالك محمود علاء ويوسف أوباما، بينما أحرز هدف المقاولون إسلام فؤاد.