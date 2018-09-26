محافظ الجيزة لرؤساء المدن: "بلاش قعدة مكاتب"

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجازاة مشرف نظافة بالحوامدية بخصم 5 أيام من راتبه لإهماله في متابعة أعمال النظافة العامة بطريق مصر أسيوط الزراعي، وصرف مكافأة لرئيس الوحدة المحلية بالمرازيق لجهوده في رفع الأتربة ونظافة الشارع في نطاق عمله.

وشدد المحافظ، خلال جولة مفاجئة له اليوم بطريق مصر أسيوط الزراعي، على الاهتمام برفع كفاءة الطريق، موجهاً رؤساء مدن أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين بالنزول اليومي وعدم الجلوس في المكاتب، مضيفاً: "أنا عايز شارع نظيف ومنضبط ومفيش إشغالات".

وحذر المحافظ، رؤساء المدن الواقع بنطاقهم الطريق من عدم اتخاذ إجراءات رادعة حيال الإشغالات المتواجدة به، خاصة سيارات النقل والمقطورات وقيام بعض أصحاب العقارات بالتعدي على الطريق وإقامة أرصفة أمام منازلهم متعدين بذلك على أملاك الدولة.

رافق المحافظ في الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، والمحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.