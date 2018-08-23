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المسيحيون يحتفلون اليوم بعيد «تذكار صعود العذراء»

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مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف

مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف

صحفيو محاكمة مدير حملة ترامب.. صورة أعادت "زمن صاحبة الجلالة الجميل"

صحفيو محاكمة مدير حملة ترامب.. صورة أعادت "زمن صاحبة الجلالة الجميل"

صحيفة سعودية تهاجم القرضاوي: "أسقط فريضة الحج"

صحيفة سعودية تهاجم القرضاوي: "أسقط فريضة الحج"

محافظ البحر الأحمر يتفقد الممشى.. ويشدد على تكثيف أعمال النظافة

محافظ البحر الأحمر يتفقد الممشى.. ويشدد على تكثيف أعمال النظافة

مصادر توضح لـ"الوطن" سبب إصرار أصالة على إلغاء حفلها في الساحل

مصادر توضح لـ"الوطن" سبب إصرار أصالة على إلغاء حفلها في الساحل

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أزمة «ذبائح الشوارع» بـ«القاهرة والجيزة» مستمرة.. ومسئولون: سنحاسب الأحياء

بالصور| "بابا نويل العيد".. مسيحيون يوزعون هدايا على أطفال المسلمين: ابتسامتهم أحلى عدية

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قبل الطفلة "أسماء".. وقائع الإهمال بمستشفى بسيون عرض مستمر

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