محافظ البحر الأحمر يتفقد الممشى.. ويشدد على تكثيف أعمال النظافة

تفقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الأربعاء، ممشي النصر بمدينة الغردقة، لتهنئة أبناء المحافظة الساحلية بعيد الأضحي المبارك، يرافقه بعض القيادات الأمنية بالمحافظة.

وخلال تفقده للممشى، أكد المحافظ تكثيف أعمال النظافة به، حتى يظهر بالشكل الجمالي اللائق بمدينة الغردقة عروس البحر الأحمر.

وتفقد محافظ البحر الأحمر الممشى الجديد بشارع شيري بمدينة الغردقة، لتهنئة المواطنين بعيد الأضحي المبارك، ومتابعة الحالة الأمنية بالممشى يرافقه العديد من القيادات الأمنية بالمحافظة الساحلية.

ورحب المحافظ بزوار الغردقة من المحافظات المجاورة، الذين حرصوا على قضاء عطلة عيد الأضحى بالمدينة الساحلية، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع بعروس البحر الأحمر.