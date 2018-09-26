أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تسير وفق سياسات إيجابية مرنة، موضحًا أن المنطقة نجحت المنطقة بدايةً من إبريل 2017 في إبرام التسويات وإنهاء المشكلات العالقة مع المستثمرين الموجودين بالمنطقة منذ عام 1998 بنسبة قدرها 99.8% والتي بلغت عائداتها على المنطقة بنحو 3.4 مليار جنيه.

وأوضح "مميش"، أن المنطقة أدخلت عدد من الأصول لم تكن موجودة من قبل ساهمت في رفع التصنيف الائتماني والمالي لها لينعكس بذلك على تحقيق أرباح بلغت 2.072 مليار جنيه للعام المالي 2017 - 2018 مقارنة بـ1.298 مليار جنيه في العام المالي 2016 - 2017.

وأضاف الفريق مميش، أن المنطقة تسعى جديا إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة، مبينًا أنه تم تأسيس 134 شركة من خلال تعاقدات مطوري المنطقة، مشيرا إلى مثلث التنمية في مصر مستقبلا يعتمد على السياحة وعائدات قناة السويس والاستثمار الذي سينطلق من الهيئة الاقتصادية.

وأكد الفريق مميش، استكمال المباحثات الفنية وتكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة مشروع السخنة العالمي المشترك بين الهيئة وموانئ دبي العالمية بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية، لافتًا إلى أن المشروع ضخم يستلزم التأني والمزيد من الدراسات بما يحقق الفائدة المشتركة للطرفين.

من ناحيته، أشار اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، أن من ضمن النجاحات للهيئة خلال الفترة الماضية تمثلت في تحقيق ميناء الأدبية زيادة قدرها 1.1 مليون طن في البضائع العامة والصب الجاف، وكذلك الأعمال الجارية بالرصيف الجديد في ميناء السخنة فضلا عن تشغيل خط الإنتاج الثالث لمصنع جوشي واكتمال الطاقة الإنتاجية إلى 200 ألف طن والذي كان مستهدفاً تشغيله في 2022.

وعن البنية التحتية في المنطقة الجنوبية، قال نائب رئيس الهيئة، إن المنطقة تعمل على الانتهاء من محطة تحلية المياه بطاقة إنتاجية 100 ألف م3 في اليوم، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك إنشاء محطة للصرف الصحي بطاقة 35 ألف م3 تبدأ بـ10 ألف م3 حاليا، طبقًا لاحتياجات المشروعات الموجودة بمنطقة العين السخنة.