قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن فكرة مشروع ازدواج قناة السويس رائعة، مشيرًا إلى أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أكد استحالة أن تؤثر أي قناة أخرى على مكانتها في التجارة الدولية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "عندما سألته عن قناة السويس الروسية ضحك وقالي الناس مش بتعدي من عندنا عشان سواد عيوننا، دي تجارة".

وتابع سلامة: "لو كنا تأخرنا في حفر القناة الجديدة، لكانت زادت التكلفة 3 أضعافًا، كما أنها استردت تكلفتها في سنة وقضت على ما يمكن أن يكون منافسًا لها".