أعلن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، إقامة حفل الزفاف الجماعي السنوي لهذا العام لـ30 عريسا وعروس من أبناء المحافظة خلال نوفمبر 2018 كتقليد سنوي حرصت عليه المحافظة كل عام للتيسير على الشباب ومساعدتهم في تكاليف الزواج تخفيفا عليهم.

وقالت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، اليوم، إنه بناء على توجيهات من محافظ مطروح سيتم مراعاة جميع الضوابط والشروط في اختيار العرسان المشاركين في هذا العرس الكبير، ضمانا لمشاركة المستحقين والأولى بالرعاية من أبناء مطروح وإعطاء الأولوية للعرايس من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أنه من المقرر أن يتضمن الحفل عدد من الفقرات الغنائية والفنية بمشاركة عدد من الفنانين لإضفاء جو من السعادة والبهجة، ومناشدة الراغبين في الاشتراك في حفل الزفاف الجماعي التوجه لإدارة السياحة والمصايف بالمحافظة للتقدم بالأوراق المطلوبة وتسجيل أسماؤهم.

ومن جانبه، أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أنه من المقرر أن تتحمل المحافظة كافة نفقات إقامة الحفل بالإضافة إلى تقديم عدد من الهدايا العينية للعرسان مقدمة من عدد من الشركات ورجال الأعمال والتي تشمل أجهزة كهربائية، وأدوات منزلية وسجاد وغيرها مشاركة من المحافظة ومساعدة للشباب في التخفيف من أعباء ونفقات الزواج ولمشاركة العرسان فرحتهم من أبناء محافظة مطروح.

جدير بالذكر أن حفل الزفاف الجماعي هو تقليد سنوي تنظمه المحافظة منذ سنوات طويلة وكان أول من أطلقه وأعلن عن تنظيمه الفريق محمد الشحات محافظ مطروح الأسبق عام 2003 خلال توليه مهام المحافظة، بزفة للعرايس جابت شوارع مطروح والكورنيش.