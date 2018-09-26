استقبل أبوبكر حفني سفير مصر في إثيوبيا، مساء أمس، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ومرافقيه، بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية، على هامش اجتماعات اللجنة الثلاثية على مستوى وزراء المياه بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة نتائج الدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة.

وتناول اللقاء عرض جهود الدولة في التنمية وشرح استراتيجية وخطة الوزارة لإدارة المياه في ظل التحديات التي نواجهها.

وفي ختام اللقاء، أعرب سفير مصر في إثيوبيا عن سعادته بتشريف وزير الري مقر السفارة بأديس أبابا، وحرصه على لقاء الجالية المصرية لفتح أفاق الحوار معهم وتعريفهم بخطط التنمية بالدولة والإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري لإدارة المياه لمواجهة التحديات المائية التي نواجهها.