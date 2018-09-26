أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ترحيب الوزارة والحكومة بجميع الشركاء المهتمين بمنظومة المخلفات الصلبة والانفتاح على التجارب والأفكار التي تضمن تحقيق استدامة للمنظومة الجديدة وتخفض التكلفة المالية، مشيرا إلى وجود الإرادة لدى الحكومة لتغير صورة مصر الحالية في المحافظات والاستعانة بالعلم والعمل لإعداد الدراسات الخاصة بكل منها، خاصة وأنها تملك فرص استثمارية كبيرة، فيما يخص مراحل تنظيم وإدارة المخلفات بجميع أنواعها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع الدكتورة سونيا ناصر المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة المخلفات الصلبة بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور هشام شريف العضو المنتدب لشركتي المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" ومجموعة الأنشطة الهندسية "إنتاج"، ووفد من الجانبين بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة أهم مجالات التعاون بين الجانبين في مجال المخلفات الصلبة، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والبيئة وعدد من الجهات المعنية بإعداد منظومة قومية للنظافة والمخلفات في محافظات مصر.

وأشار شعراوي، إلى أن وزارة البيئة لديها جهاز إدارة المخلفات يعد السياسات والخطط من خلال مكاتب استشارية متخصصة، وتتابع الوزارة مع المحافظات آليات تنفيذها، مؤكداً استعداد الوزارة لتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين في هذا المجال بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية بالحكومة.

وعرضت سونيا، لتجربة إدارة المخلفات في إماراة رأس الخيمة، مشيرة إلى أهمية دور المرأة في عملية إدارة المخلفات على جميع مستوياتها، وأن نجاحها لتبسيط مراحل ومكونات المنظومة، مضيفة أنه لابد من التوسع في مصانع إعادة التدوير وتقليل المدافن الصحية، مؤكدا أهمية تقليل كميات المخلفات من المنبع سواء في المنازل أو المصانع أو المحلات أو الفنادق والقرى السياحية.