استقبلت مدرسة التحرير بمجمع المدارس في منطقة بولاق الدكرور، تلاميذها بطريقة تختلف تماما عن المهمة التي جاءوا من أجلها، وفق ما أظهره مقطع فيديو التقطته ولي أمر، أظهر قيام التلاميذ بإصلاح "الديسكات" المتهالكة وسط فناء المدرسة، إلى جانب رفع أكوام القمامة من الأرض في أول أيام العام الدراسي الجديد.

واشتكت أسماء محمد، ولي أمر اثنين من الطلبة في المدرسة، وصاحبة الفيديو الذي يرصد هذه الواقعة، من إجبار التلاميذ على تصليح المقاعد بأنفسهم، إلى جانب انتشار القمامة وسط حوش المدرسة، وحسب تعبيرها: "أولياء الأمور لما دخلنا المدرسة لقینا الأولاد بتصلح التخت واللي بیشیل علی قلبه وطالع الدور الخامس بیهم".

وأضافت الأم في حديثها لـ"الوطن": "هدوم الأولاد الجدیدة کلها بقت تراب واتبهدلت، يعني إيه طلبة تنزل من الفصول بتاعتها يصلحوا ديسكات وسط التراب".

ردا على هذه الواقعة، قال الأستاذ محمد صابر مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية، إنه كان هناك تأخير في صرف مخصصات صيانة اللامركزية لصيانة "الديسكات" المتهالكة في المدرسة، لكن جرى حلها بعد صرف المستحقات المالية وإصلاح الدسكات المتهالكة كلها، مؤكدا أنه ذهب بنفسه إلى المدرسة وتأكد من إصلاح جميع المقاعد بالفصول.

وأضاف صابر لـ"الوطن"، تعليقا على إجبار التلاميذ على تصليح التلاميذ للمقاعد في فناء المدرسة: "مفيش الكلام ده خالص، كانوا بيلعبوا في الديسكات المتكسرة، هو الأطفال هتعرف تصلح ديسكات؟".

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