أعلنت شركة InterCure الإسرائيلية المختصة بإنتاج الماريجوانا الطبية عن تعيين رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود أولمرت بمنصب رئيس مجلس الإدارة فيها.

وأكدت الشركة، وهي الأولى والوحيدة المختصة بإنتاج الماريجوانا لأغراض طبية، أن أولمرت الذي شغل منصب رئيس الحكومة خلال فترة ما بين 2006 و2009، ثم قضى عقوبة في السجن بتهمة الفساد، سيشرف على استراتيجية التنمية العامة وتطوير المشاريع الدولية للشركة.

وأشارت إلى أن "وزنه" كرئيس وزراء سابق سيسهم في تطور الشركة، وسيعمل أولمرت في منصبه الجديد نحو 40 ساعة أسبوعيا وراتبه عشرة آلاف دولار شهريا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.