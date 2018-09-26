انتقدت المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في اليمن.

‎وقالت المنظمة في بيان قبل قليل، إن ما تضمنه التقرير من استنتاجات وتوصيات توصل ‎إليها مجموعة الخبراء بشأن انتهاكات ‎حقوق الإنسان في اليمن قد أغفلت عددا من النقاط المهمة.

‎وأضافت المنظمة، أن التقرير الذي وصفته بـ"غير المنصف" لم يوجه اتهامًا واضحًا لجماعة الحوثي بالإنقلاب على السلطة، كما جرى توصيفها في قراري مجلس الأمن 2201 و2216، بل بالعكس برر لها الاستيلاء على السلطة وسماها سلطة الأمر الواقع.

وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة، إن التقرير وصف قائد جماعة الحوثي بـ"قائد ثورة"، وهو ما يخالف حتى توصيف مكتب المفوض السامي في تقاريره السابقة التي سمى فيها جماعة الحوثي بـ"أنصار الله".

وأضاف أن التقرير لم يحمل جماعة الحوثي مسؤولية تدهور حقوق الإنسان في اليمن، وتجاهل ارتكبته الجماعة من قتل للمدنيين في جميع المدن اليمنية، التي غزوها بقوة السلاح في بداية عام 2015 وأهمها عدن ولحج والضالع وأبين وتعز.

وأشار إلى أن ‎اللجنة التي أعدت التقرير تعمدت غض الطرف عن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على المدن اليمنية مثل مأرب ولحج وتعز والمخا والجوف، وكذلك على مدن في المملكة العربية السعودية، وذهب ضحيتها مدنيين بينهم نساء وأطفال.