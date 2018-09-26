قررت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، إغلاق جامعة في نواكشوط، تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأبلغ مصدر في وزارة التعليم العالي بنواكشوط، وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن القرار صدر بسحب ترخيص جامعة عبدالله بن ياسين الخاصة التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

يأتي سحب ترخيص الجامعة بعد أيام من إغلاق مركز تكوين العلماء الإخواني، وكان الرئيس الموريتاني قد أكد يوم الجمعة الماضي أن بلاده لن تسمح بتوظيف الدين واحتكاره، مؤكدا أن بلاده ليست دولة علمانية ولن تكون، ولن نقبل أبدا توظيف الدين لصالح طرف سياسي.

ولم يستبعد الرئيس الموريتاني اتخاذ إجراءات ضد حزب "تواصل الإخوان" عضو التنظيم العالمي للإخوان، معبرا عن رفضه لاستمرار السماح لمجموعة معينة باستغلال الدين لصالحها.